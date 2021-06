ASB hilft mit Tests am Abenteuerspielplatz Schadeleben

Traditionelle Eröffnung mit dem Eiersuchen zu Ostern ist 2021 erneut ausgefallen. In den Sommerferien wird dafür ein Jubiläum gefeiert.

Schadeleben - Die Erleichterung ist Sebastian Kruse anzumerken. „Endlich können wir den Abenteuerspielplatz wieder öffnen“, freut sich der Geschäftsführer der Seelandgesellschaft. „Es häufen sich die Anrufer, die nachfragen, wann es losgeht. Ihnen kann ich nun eine positive Antwort geben.“

Die frohe Kunde kam am Donnerstagmittag vom Salzlandkreis. Bis zum Sonnabend blieb nicht viel Zeit. „Waren einkaufen, Personal planen damit wir starten können“, blickt Kruse zurück.

Kurzfristig konnte der ASB gewonnen werden, der am Parkplatz eine Schnellteststation eingerichtet hat. Denn ohne vorherigen Corona-Test geht es nicht. „Es ist zwar etwas umständlich, aber die Leute haben dafür Verständnis“, sagt er. „Wir haben Gastronomie und Sitzgelegenheiten, da müssen wir uns an die Regeln halten“, begründet er die Tests und hofft, dass mit einer bleibenden geringen Inzidenz der Besuch bald wieder ohne Einschränkungen möglich ist.

Traditionsgemäß wird der Abenteuerspielplatz jedes Jahr zu Ostern eröffnet. Dann werden 2.000 Eier gesucht. Doch das ist nun schon zweiten Mal ausgefallen. „Uns fehlen so die Einnahmen von rund acht Wochen“, meint der Geschäftsführer. Um so größer ist die Freude, dass es endlich losgeht. Und das immerhin im Jahr des 20-jährigen Jubiläums. Ein zünftiges Fest soll es natürlich auch geben. Es ist in den Sommerferien geplant. „Wir hoffen da auf viele Gäste, die mit uns feiern wollen.“

Untätig waren die Mitarbeiter der Seelandgesellschaft indes in der Zwischenzeit nicht. Es wurden Spielgeräte und Tische repariert und ein neuer Imbiss gebaut. Allerdings wurden sie etwas von Materialengpässen ausgebremst. „Wir warten seit acht Wochen auf Holz“, schildert Sebastian Kruse.

„Für die Kinder ist es super hier. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen.“ Heidi Marhenke, Mutter von zwei Kindern aus Ballenstedt

Geplant ist zudem im vorderen Bereich des Spielplatzes WLAN anzubieten. Auch soll eine Webcam am Logo des Abenteuerspielplatzes in luftiger Höhe angebracht werden.

Zu den ersten Gästen am Eröffnungstag gehörten Heidi Marhenke und ihre beiden Kinder. „Ich habe über Facebook erfahren, dass heute die Eröffnung ist“, sagt die Ballenstedterin. Sie sei das erste Mal auf dem Spielplatz. „Für die Kinder ist es super hier. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen.“ Worte die auch Sebastian Kruse gern hört.

Geöffnet ist der Abenteuerspielplatz täglich von 9 bis 18 Uhr. „Die Saison soll mindestens bis Ende Oktober dauern. Je nach Wetterlage vielleicht auch länger“, so der Geschäftsführer. (mz)