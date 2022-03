Arbeitskräfte-Bedarf im Salzlandkreis enorm

Bernburg/MZ - Die Arbeitslosigkeit im Salzlandkreis lag im Februar weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Laut der Agentur für Arbeit in Bernburg sind 1.323 Menschen weniger erwerbslos als vor einem Jahr. „Der Arbeitsmarkt behauptet sich in der Pandemie stabil. Wir sind weiter auf Erholungskurs“, erklärte Anja Huth, Chefin der Behörde, gegenüber der MZ. Sie schränkt allerdings ein: „In welchem Umfang der Ukraine-Konflikt sich auf die Wirtschaftsleistung auswirkt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig abschätzbar. Sollten die Energiepreise weiter ansteigen, wird sich dies insbesondere auf die energieintensiven Branchen auswirken, wie Chemie, Zement, Aluminiumbearbeitung oder Gießereien.“ Hinzu komme, dass hohe Energiepreise bei Gas und an Tankstellen auf den privaten Konsum drücken werden.“

Kriegsflüchtlinge decken Bedarf nicht

Nach wie vor bestehe eine enorme Arbeitskräftenachfrage, insbesondere aufgrund des altersbedingten Ausscheidens bisheriger Beschäftigter. „Ich muss aber gleich eventuelle Erwartungen von Unternehmen dämpfen, dass sie mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen ihren Fachkräftebedarf decken könnten“, sagt Anja Huth. Dies seien Menschen, die ungeplant hier sind, zudem handele es sich vorwiegend um Frauen mit Kindern. Es stehe zu erwarten, dass sie nach Kriegsende schnellstmöglich in ihre Heimat zurückkehren möchten.

Nicht mehr Arbeitslosmeldungen als sonst

Ein zweiter Risikofaktor für die Arbeitsmarkt-Entwicklung im März ist laut Arbeitsagentur-Geschäftsführerin die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die Mitte des Monats in Kraft tritt. Zwar habe ihre Behörde erhöhten telefonischen Beratungsbedarf registriert, aber keine keine deutliche Mehrung an

Arbeitslosmeldungen. Das heißt, kaum ein betroffener Beschäftigter habe von sich aus vor dem Stichtag gekündigt. Nun müsse abgewartet werden, wie der Salzlandkreis mit der Durchsetzung der Impfpflicht umgeht.

Personalabwanderung aus Gastronomie

Durchaus mit Sorge blickt Anja Huth auf die Gastronomie. „Die Branche hat durch die Pandemie viel Fachpersonal verloren.“ Studentische Aushilfskräfte seien aus dem selben Grund nur bedingt verfügbar.

Altkreis Bernburg steht am besten da

Insgesamt sind aktuell 7.329 Männer und Frauen im Salzland arbeitslos. Gegenüber dem Vormonat ist die Erwerbslosigkeit um 222 Menschen gesunken. Die Quote betrug im Februar 7,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 9,3 Prozent. Die Spanne reicht von 6,8 Prozent im Altkreis Bernburg bis zu 10,1 Prozent in der Region Aschersleben. Die meisten der 416 neuen oder erneuten Arbeitslosmeldungen erfolgten, saisonal bedingt, aus der Baubranche, aber auch aus der Produktion und Fertigung, dem Handel und der Logistikbranche. Die Zahl freier Arbeitsstellen in Bernburg und Umgebung stieg im Monatsvergleich um 14 auf 354. Die meisten Angebote kommen von Logistikunternehmen und aus dem Gesundheitswesen, aber auch aus der Produktion und Fertigung.