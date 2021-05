Anwohner weist auf Gefahr für Radfahrer hin

Gatersleben - Ob es in Gatersleben einen Verkehrsversuch geben kann? Wenn es nach Guido Schulze Niehoff geht, dann auf alle Fälle. Der gelernte Landwirt, der seit ein paar Jahren auch in der Energiewirtschaft tätig ist, ist in seinem Heimatort viel mit dem Fahrrad unterwegs und kennt dadurch viele Ecken, auch gefährliche.

Eine davon sei die Blaue Brücke, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. „Da ist der Kindergarten, da die Grundschule - es ist ein Highway für kleine Kinder. Und für Ältere, die zum NP-Markt wollen“, findet Schulze Niehoff und sieht die Gefahr. Denn Radler, die durch eine kleine Rampe noch an Fahrt gewinnen, kommen direkt an der Ecke einer Straße heraus.

„Und wenn im Sommer alles grün ist, sieht man nicht, ob ein Auto kommt“, weiß der Gaterslebener aus eigener Erfahrung. Er hat hier auch kleine Kinder mit Laufrad gesehen. „Die sind so schnell, da kommen die Eltern gar nicht hinterher - und werden direkt in den Verkehr geleitet.“

Deshalb schlägt er vor, einen Bereich Am Holzanger, Hans-Stubbe-Straße und Stobenanger teilweise zu sperren. „Von der Brücke bis zur ersten Kreuzung, das sind nur 50 Meter“, sagt Guido Schulze Niehoff. Durch einen Ring um das Areal herum sei es für Autofahrer möglich, weiterhin von allen Seiten aus hineinzukommen. Ein komplettes Aussperren der Autofahrer sei also gar nicht vorgesehen. „Die Leute kommen weiter zu ihren Häusern.“

Zudem soll es erst einmal keine Lösung für immer sein. „In der Straßenverkehrsordnung gibt es bei Gefahrenlagen eine Experimentierklausel“, sagt der Gaterslebener. „Mein Vorschlag ist es deshalb, diesen Bereich für sechs Monate zu sperren - und dann können wir schauen, ob es funktioniert und angemessen ist.“

Mehr Sicherheit für Radfahrer, das sei gerade in vielen Städten ein viel diskutiertes Thema, nennt Schulze Niehoff als Beispiele Erfurt und Rostock, Weimar und Schwerin. „Da ist Bewegung drin - und wir hier auf dem Dorf wollen da nicht zurückbleiben.“

„Es ist ja nur befristet, danach können wir dann diskutieren, ob es was bringt.“ Guido Schulze Niehoff, Gatersleben

Es seien schon einige Verkehrsverbesserungen in Gatersleben geplant, berichtet er von Gesprächen des Ortschaftsrates. Etwa die Entfernung eines Pollers an der Blauen Brücke. Sein Vorschlag würde da gut hineinpassen, findet er und spricht von Verkehrsberuhigung und Lebensqualität, dem Schutz für Kinder und für Ältere. „Deshalb mein Appell an die Experimentierfreude - wir sollten mutig sein. Und es ist ja nur befristet, danach können wir dann diskutieren, ob es was bringt.“

Vorgestellt habe der 45-Jährige seine Idee schon an verschiedenen Stellen, auch einigen Stadtratsmitgliedern. Die hätten das Projekt wohlwollend aufgenommen, finden aber, dass ein solcher Punkt erst im Ortschaftsrat diskutiert werden müsse. Der solle die Entscheidung treffen, ob so eine Lösung vorstellbar sei, erklärten die Räte.

„Die große Politik will, dass möglichst viele Menschen aufs Rad umsteigen, als Alternative zum Auto, doch dafür muss der Radverkehr komfortabel und sicher sein“, findet Guido Schulze Niehoff und hofft, dass über seine Idee gesprochen wird. Denn in Gatersleben würden viele Einwohner das Fahrrad benutzen. „Damit kann man hier alles ganz schnell erreichen.“ Auch er nutzt deshalb lieber das Rad als das Auto, wenn es geht. (mz)