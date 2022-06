Am Wochenende gab es im Seeland nach langer Pause wieder Spritzen gegen Corona

Schadeleben/MZ - Nein, Gedränge oder lange Schlangen habe es nicht gegeben, sagt Christin Tischendorf-Herm. „Vielleicht am Morgen ein bisschen, da gab es viele Erst-Impfungs-Gespräche und dadurch kleine Verzögerungen“, sagt die Mitarbeiterin der Stadt Seeland, die Anfang des Jahres die Leiterin der Impfstation in Gatersleben war. An diesem Wochenende gab es nun im Seeland nach langer Pause wieder Spritzen gegen Corona. Dieses Mal allerdings nur an zwei Tagen. Da machte das mobile Impfteam des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Schadeleben und Nachterstedt Station. Tischendorf-Herm und Mandy Odehnal vom Hoymer Jugendklub waren deshalb dieses Mal nur Helfer.

