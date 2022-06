Am Spielplatz Großwirschleben gibt es nun Lesestoff

Monika Sack hatte die Idee, als sie einen Bericht im Fernsehen sah. Was die Sanierung der Kirche im Dorf damit zu tun hat.

Monika Sack (links) und Doris Koppehl betreuen die kleine Bibliothek am Saaleufer in Großwirschleben.

Großwirschleben - Ein Liebesroman? Oder lieber etwas Anspruchsvolles, ein Klassiker von Leo Tolstoi zum Beispiel? Oder wie wäre es mit einem neuen Kochrezept? In der neuen öffentlichen Bücherei am Spielplatz in Großwirschleben wird man garantiert fündig. Und jeder, der möchte, darf sich hier einfach bedienen. Eingerichtet hat sie Monika Sack vor etwa drei Wochen.