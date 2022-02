Am Montag geht’s in Nienburg los

Nienburg/MZ - Am Montag ist für die Kinder, die bisher in Wedlitz und Gerbitz in die Kitas gingen, ein wichtiger Tag. Denn dann wird die neue Kindertagesstätte an der Nienburger Burgstraße eröffnet. Seit dieser Woche liegt die Betriebserlaubnis vor, so Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos), die mit Stadträten den Neubau am Donnerstagnachmittag besuchte. Für 60 Kinder, davon 15 in der Krippe, ist Platz. Momentan sind es etwas mehr als 40 Jungen und Mädchen, die von neun Erzieherinnen betreut werden.

