Ackerbau oder Solarpark in Könnern?

Könnern - Im Jahr 2022 soll das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet werden. Spätestens bis 2038, wenn möglich schon 2035, soll der Kohleausstieg erfolgen und das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. Zeitgleich dazu treibt die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien voran. Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie ist die Grundvoraussetzung, um den erzeugten Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken zu ersetzen. Dieses Thema gehörte bei der Stadtratssitzung in Könnern zu einem der wichtigsten Tagesordnungspunkte. Dabei ging es sowohl um die Errichtung von neuen Photovoltaikanlagen als auch um die Aufstellung eines Bürgerwindrades und die Zukunft des sich in unmittelbarer Nähe der Stadt an der A14 befindlichen Windparks.

