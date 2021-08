56-jähriger Radfahrer hatte 3,59 Promille intus

Schönebeck/MZ - Am Sonntagabend wurde ein 56-jähriger Radfahrer bei dem Sturz mit seinem Rad verletzt. Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Straße der Jugend unterwegs, als er plötzlich zu Fall kam. Da er am Arm verletzt war, forderten Zeugen einen Rettungswagen und die Polizei an. Der Mann wurde ambulant behandelt. Währen d der Aufnahme des Unfalls wurde starker Atemalkoholgeruch beim Verletzten festgestellt. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 3,59 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Abschluss aller zur Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann am Klinikum Calbe wieder entlassen.