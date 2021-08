30 Strohballen stehen in Flammen

Tornitz/MZ - Am späten Sonntagabend wurde der Brand eines Strohdiemens nahe Grube Alfred gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannten die etwa 30 Strohballen bereits in vollem Ausmaß. Löscharbeiten wurden bis 1.30 Uhr geführt, anschließend wurde das kontrollierte Abbrennen festgelegt und unter Brandwache durchgeführt. Schätzung der Feuerwehr zufolge könnte dies etwa 2 bis 3 Tage dauern. Erste Einschätzung vor Ort ergaben, dass ein vorsätzliches Entzünden der Strohballen als wahrscheinlichste Brandursache in Betracht kommt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.