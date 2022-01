30 Einsätze gibt es in der Silvesternacht für die Polizei im Salzlandkreis

Böller haben in der Silvesternacht mehrere Briefkästen zerstört.

Aschersleben/MZ - 30 Einsätze hatten die Beamten des Polizeireviers Salzlandkreis in der Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr. Es sei „ein dem Anlass entsprechendes Einsatzaufkommen“ gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Im Großen und Ganzen sei es zu keinen schweren Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gekommen. Eine Zigarettenautomatensprengung in Neundorf bezeichnete er als schwerwiegendsten Fall. Zwei alkoholisierte Jugendliche (14 und 18 Jahre) aus der größeren Gruppe wurden gefasst.

„Zudem kam es zu einer geringen Anzahl von Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper sowie körperlichen Auseinandersetzungen, wobei jedoch niemand ernsthaft verletzt wurde“, so der Polizeisprecher. So „detonierten“ Böller in mehreren Briefkästen Schönebecks.