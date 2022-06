24 neue Vororthelfer für Feuerwehr Wohlsdorf/Biendorf

Wohlsdorf/MZ - Das eigene Haus brennt. Die Flammen schießen aus den Fenstern. Die Aufregung, Hab und Gut zu verlieren, ist sehr groß. Und dann passiert es: Ein Stechen im linken Arm. Dazu das Gefühl, als würde die Lunge brennen und ein Elefant auf dem Rücken sitzen - Herzinfarkt! Schnellstmöglich muss medizinische Hilfe her. Doch gerade in ländlichen Regionen geschieht dies aufgrund längerer Anfahrtswege des Rettungsdienstes nicht immer innerhalb der gesetzlich festgeschriebenen Frist von zwölf Minuten. Um früher Erste Hilfe leisten zu können, gibt es die Vororthelfer, sogenannte First Responders. Sie sind Teil der Feuerwehren vor Ort, die medizinisch geschult sind und lebensrettende Maßnahmen einleiten können. So kann unterstützende Hilfe bis zum Eintreffen des Krankenwagens gewährleistet werden.

