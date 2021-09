24-jährige Nelbenerin soll in ein paar Jahren Betrieb ihrer Eltern übernehmen

Nelben/MZ - Autofahrer, die durch Nelben fahren, haben die Attraktion sicherlich schon entdeckt: den Hofladen der Landwirt-Familie Saudhof, der dieser Tage mit einer reichlichen Ernte lockt.

Und nicht nur das. Der Clou dabei: Man kann dort problemlos zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen - an sieben Tagen in der Woche. Denn Türen und Wände sucht man in dem kleinen Lädchen vergeblich. Stattdessen wird das Gemüse auf Holzkisten und Regalen an einem überdachten und kameraüberwachten Bereich präsentiert. Gezahlt wird in die Kasse des Vertrauens.

„Wir bieten zum Beispiel die Bamberger Hörnchen an“

Die Idee hat die Familie schon vor drei Jahren umgesetzt und bietet immer zur Erntezeit selbst angebautes Gemüse an. Erstmal mit dabei ist nun aber Marie Saudhof, die Tochter des Landwirts, die in ein paar Jahren den Hof ihres Vaters übernehmen soll. Seit diesem Jahr gehört die studierte Agrarbetriebswirtin nun mit zum Team, die jetzige Erntezeit macht der 24-Jährigen aber besonders großen Spaß.

Schließlich lassen sich die Saudhofs immer etwas Neues einfallen, um ihre Kunden vom selbst angebauten Biogemüse zu überzeugen. Darum liegen derzeit nicht nur herkömmliche Kürbisse, Kartoffeln, Zucchini und Zwiebeln in der Auslage. Es sind auch ganz spezielle Sorten darunter, verrät Marie Saudhof: „Wir bieten zum Beispiel die Bamberger Hörnchen an, das sind Delikatesskartoffeln oder aber die Blaue Anneliese, das ist eine lilafarbene Kartoffel.“ Dazu kommen gelbe Spaghetti-Kürbisse oder aber Riesen-Kürbisse.

Zudem können die Kunden auch den eigenen Honig der Familie kosten, die selbst drei Bienenvölker hat oder aber Rübensaft vom Gut Edlau. Doch der absolute Renner ist laut Marie Saudhof noch etwas ganz anderes. Und ein bisschen aus der Not heraus geboren.

Noch bis Mitte November geöffnet

„Wir haben rote und gelbe Beete angebaut und wollten, dass die Kunden auch mal etwas anderes ausprobieren, als sie nur einzulegen. Also haben wir uns passende Rezepte herausgesucht und packen sie mit in die Gemüsetüte“, erklärt Marie Saudhof. Die Idee kam so gut an, dass die Gemüsetüten inzwischen im Einkaufsbeutel landen. Wer sich momentan solch eine Fünf-Euro-Tüte sichert, der darf sich auf Backofen-Gemüse mit Kürbis, Kartoffeln, Zwiebeln, Zucchini sowie Rosmarin und Thymian zum Verfeinern freuen.

Die einzelnen Arbeitsschritte für die Zubereitung sind inklusive und hängen an der Tüte mit dran, damit auch wirklich nichts schiefgehen kann. Voraussichtlich bis Mitte November wird der Hofladen der Saudhofs in Nelben noch geöffnet sein. Solange dürfte der Vorrat vor allem von Kartoffeln ausreichen. Anschließend ist dann genug Zeit für Marie Saudhof, sich für die kommende Erntesaison wieder etwas Kulinarisches für ihre Kunden auszudenken.