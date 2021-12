Könnern (vs) - Ein 23-jähriger Deutscher aus Nürnberg hat am 9. Dezember um 22.12 Uhr erfolgreich eine Alkoholfahrt auf der A14 verhindert. Zunächst nahm ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Lkw-Fahrer auf dem Rasthof „Plötzetal“ wahr, welcher dort mit seiner Sattelzugkombination mehrere Mülltonnen touchiert und auf die A14 auffuhr.

Wenig später stellte ein 23-Jähriger einen 26-jährigen polnischen Staatsbürger in besagtem Sattelzug fest. Dieser schlief fest und wurde durch den 23-jährigen geweckt. Nach dem der polnische Staatsbürger offensichtlich begriff, was geschehen ist, wollte dieser seine Fahrt fortsetzen.

Geistesgegenwärtig zog der 23-jährige aus Nürnberg den Schlüssel der Sattelzugmaschine aus dem Zündschloss und nahm diesen bis zum Eintreffen der Polizei in Obhut. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,00 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden durch den Zentralen Verkehrs-und Autobahndienst eingeleitet. Der Führerschein wurde dem LKW Fahrer vorläufig entzogen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.