2000 Ostereier im Schadelebener Abenteuerland versteckt

Schadeleben/MZ - Kurz vor dem Start lugte die Sonne hinter den Wolken hervor und ließ einige der 2000 bunten Eier, die der Osterhase im Gras, in Büschen und an den Spielgeräten nicht allzu schwer versteckt hatte, besonders schön leuchten. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Sonnabend die Saison auf dem Abenteuerspielplatz Schadeleben wieder mit der traditionellen großen Ostereiersuche eröffnet worden.