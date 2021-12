Sächsischer CDU-Fraktionschef sieht rote Linie bei Corona-Protest überschritten

Annaberg-Buchholz/dpa - CDU-Fraktionschef im Sächsischen Landtag Christian Hartmann sieht nach dem Gewaltexzess gegen einen 60 Jahre alten Polizisten eine rote Linie bei den Corona-Protesten überschritten. Der Staat müsse konsequent handeln, die Täter müssten sich vor Gericht verantworten, forderte Hartmann am Montag in Dresden.

Der Beamte war in der Nacht zum Sonntag bei der Kontrolle einer illegalen Party in Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis in einer Diskothek verletzt worden. Etwa 25 Menschen hatten ihn eingekesselt und niedergeschlagen. Am Boden liegend wurde er mehrfach getreten.

Er nehme wahr, dass sich eine Mehrheit der Menschen an die Regeln halte, sagte Hartmann. "Ich nehme aber auch wahr, dass die Aggressivität von Teilen der Gesellschaft zunimmt."