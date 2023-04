Eine in Sachsen-Anhalt aussortierte Anlage bekommt in Italien ein zweites Leben. Deutsche Technik ist im Ausland heiß begehrt. Das zeigt auch das Beispiel eines Stromparks im Landkreis Wittenberg.

Listerfehrda - Der Koloss aus Stahl, 14 Meter lang und 33 Tonnen schwer, schwebt so federleicht durch die Luft, als würde er nur so viel wiegen wie ein Strohhalm. Ein Kran, Typ Maxikraft 100, hat das röhrenförmige Bauteil am Haken. Es ist das unterste Stück einer Windkraftanlage, die etwas mehr als 20 Jahre in einem Windpark bei Listerfehrda (Kreis Wittenberg) Strom erzeugte. Nun jedoch wurde sie aussortiert. Ein Fall für die Schrottpresse wird sie dadurch allerdings nicht. Sie bekommt eine zweite Chance, jedoch an einem anderen Ort.