In Rheinland-Pfalz wendet sich das Finanzgericht mit zwei Entscheidungen gegen die Grundsteuer. Vor allem deren Berechnung wird kritisiert. Auch in Sachsen-Anhalt laufen mehrere Verfahren.

Halle/MZ. - Es ist eine Einschätzung, die es in sich hat: „Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit“ bescheinigte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zwei von Hausbesitzern vorgelegten Grundsteuerwertbescheiden. Das bedeutet: Die Richter des vierten Senats sind nicht davon überzeugt, dass die Berechnung der Grundsteuer in diesen beiden Fällen verfassungskonform ist. Das erste Mal zweifelt ein Gericht in Deutschland damit die Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer an. Rheinland-Pfalz benutzt zur Berechnung der Abgabe das sogenannte Bundesmodell - ebenso wie Sachsen-Anhalt.