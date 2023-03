Beamte eines Polizei-SEK im Einsatz. Nachdem ein Mann in der Altmark dem Notruf den Mord an seiner Frau mitgeteilt hatte, raste ein SEK zur Adresse, fand vor Ort aber nur noch zwei Leichen.

Vienau - In einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Kalbe hat es in der Nacht zu Sonntag einen massiven Polizeieinsatz gegeben. Zuvor hatte ein Mann in der Leitstelle in Stendal angerufen und angegeben, dass er gerade sein Frau umgebracht hat. Dann begann für die Polizisten ein Wettlauf mit der Zeit.