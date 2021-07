Zwei Personen bei Unfall auf A2 bei Magdeburg verletzt

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Unfall auf der A2 nahe Magdeburg sind am Freitag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer eines VW Polo war am Mittwoch in Richtung Hannover unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vor ihren fahrenden Opel Corsa auffuhr.

Der Mann kam mit seinem Pkw daraufhin ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 25-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt.

Für die Bergungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.