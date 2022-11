Zwei Kaffeeröster wollen aus dem liebsten Getränk der Deutschen einen Duft machen

Wenige Dinge riechen so gut wie Kaffee. Zwei Röster aus Aschersleben wollen den Geruch deswegen in Flakons abfüllen. Eine komplizierte Aufgabe, für die sie sich die Hilfe eines Meister-Parfümeurs geholt haben.

Halle/MZ - - Als die Tür zum Laden von Dominik Rider und Thomas Schatz aufgeht, empfängt einen bereits eine wohltuende Wolke. In dem langgestreckten Raum riecht es nussig und erdig. Röstaromen und eine feine Fruchtnote strömen in die Nase. Die Duftkulisse in der Kaffeerösterei löst ein Wohlgefühl aus, wie es nur wenige andere Gerüche können - frisch gewaschene Wäsche vielleicht noch oder ein Strauß Rosen. „Alle Menschen, die in unser Geschäft kommen, lieben den Duft hier“, sagt Thomas Schatz. Deswegen liege es nur nahe, den Geruch der Rösterei transportabel machen zu wollen. Denn genau das haben die beiden Geschäftspartner vor, die sich selbst als „Kaffeemänner“ bezeichnen.