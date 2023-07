Bröckelnde Betonschwellen und Personalmangel bei der Bahn werden zu Dauerproblemen in Sachsen-Anhalt. Welche ungewöhnliche Lösung es nun zum Beginn der Sommerferien gibt.

So will Abellio zum Ferienstart die Pannenstrecke Halle-Kassel stabilisieren

Zugverkehr in Sachsen-Anhalt

Abellio-Züge in Eisleben an der Strecke Halle-Kassel, die immer wieder von Ausfällen betroffen ist.

Halle/MZ - Sommer, Sonne, Reisezeit – Sachsen-Anhalt startet in die großen Ferien. Doch wer den Zug zur Fahrt in den Urlaub oder für Ausflüge vor der Haustür nutzen will, muss sich im Land auf massive Behinderungen einstellen.