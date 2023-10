Fehlende Lokführer und Stellwerker: Der Personalmangel im Bahnverkehr hat immer massivere Folgen – streckenweise entfällt jede vierte Fahrt. Was das Land dagegen tun will.

Eine Anzeigetafel zeigt einen Zugausfall an: Reisende in Sachsen-Anhalt erleben dies aktuell oft.

Halle/MZ - Personalmangel bringt den Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt immer stärker in Bedrängnis. Zunehmend fehlen Lokführer und Stellwerker, die Zahl der Zugausfälle im Land hat einen neuen Höchststand erreicht. Nach Daten, die die MZ bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa erfragt hat, wurden im Oktober 5,5 Prozent aller Fahrten im Nah-, Regional- und S-Bahn-Verkehr gestrichen. Streckenweise fiel sogar jede vierte Bahn aus. Im Vorjahreszeitraum lag die Ausfallquote bei 5,1 Prozent. Nasa-Geschäftsführer Peter Panitz sprach von „überdurchschnittlich vielen Zugausfällen“. Auch Verspätungen häufen sich: In diesem Jahr kamen bisher nur 89,4 Prozent der Züge pünktlich ans Ziel; im vorigen Jahr betrug die Quote 91,5 Prozent.