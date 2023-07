Zimmerer, Dachdecker, Kfz-Mechatroniker: Die Zahl der Lehrlinge in Sachsen-Anhalt ist nach Krisenjahren wieder leicht im Aufwind. Welche Gewerke beim Nachwuchs punkten und warum der Personalmangel trotzdem weiterhin groß ist.

Zimmerer, Dachdecker und Co.: Warum manche Handwerksberufe nun überraschenden Zulauf haben

Ausbildung in Sachsen-Anhalt

Dachdecker in Sachsen-Anhalt erhalten nun mehr Zulauf von Lehrlingen als noch in der Vor-Corona-Zeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Beim chronischen Nachwuchsmangel im Handwerk zeichnet sich eine Trendwende ab: In Sachsen-Anhalt werden zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres in wenigen Tagen voraussichtlich mehr junge Menschen eine Lehre beginnen als im Vorjahr. Das teilte die Handwerkskammer Halle (HWK) der MZ mit. Demnach haben bis zur Jahresmitte 789 Auszubildende einen Vertrag unterschrieben – das entspricht einem Plus von 52. „Vor allem traditionelle Berufe scheinen bei jungen Menschen wieder eine Rolle zu spielen“, sagte HWK-Präsident Thomas Keindorf. Er betonte jedoch: Insgesamt fehlten weiterhin Nachwuchskräfte – und nicht alle Branchen verzeichnen Zuwachs.