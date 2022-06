Zielscheibe der Putin-Hasser: Immer mehr Anfeindungen gegen Russen in Sachsen-Anhalt

Menschen mit russischen Wurzeln werden in Sachsen-Anhalt seit Beginn des Krieges in der Ukraine zunehmend Opfer von Anfeindungen und sogar Gewalt. Warum die Attacken oft die Falschen treffen.

Immer häufigerschlägt in Deutschland die Wut auf Putin in Attacken auf Menschen mit russischen Wurzeln um.

Halle/MZ - Die Ansprache macht bereits klar, worauf der Angreifer abzielt: „Du bist Russe.“ Mit diesen Worten unterbricht der Unbekannte das Gespräch des 50-Jährigen. Es ist Freitagabend, ein Park in Halle. Gerade noch hat sich der Hallenser mit einer Frau unterhalten. Er ist gebürtiger Russe, sie Ukrainerin, gemeinsam haben sie ein fünfjähriges Kind. Doch der Unbekannte scheint blind vor Wut. „Er hat angefangen, ihn zu bedrohen“, schildert eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle den Vorfall. Der Mann wirft dem 50-Jährigen laut Polizei eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine vor. Dann schlägt er zu.