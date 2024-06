Am Freitag werden in Sachsen-Anhalt Zeugnisse verteilt – für manche Schülerinnen und Schüler eine Belastung. Wo Kinder und Eltern anrufen können, wenn ihnen die Zensuren Kummer bereiten.

Schüler in Sachsen-Anhalt bekommen Zeugnisse - Sorgentelefon für Kinder und Eltern

Halle (Saale)/DUR. - Am Freitag starten in Sachsen-Anhalt 211.000 Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien. Doch vorher werden die Zeugnisse verteilt – für manche Kinder und Jugendliche eine Belastung.

Wer mit seinem Zeugnis unglücklich ist oder sich mit den Noten nicht nach Hause traut, kann sich Hilfe bei Sorgentelefonen suchen. Das teilte Sachsen-Anhalts Bildungsministerium mit.

Schülerinnen und Schüler können die kostenlose "Nummer gegen Kummer" unter 116 111 anrufen. Die Mitarbeitenden sind von montags bis samstags zwischen 14 und 20 Uhr erreichbar. Eltern, die Rat benötigen, können sich unter 0800 111 0550 an das "Elterntelefon" wenden.