Zerrissene Partei: Sachsen-Anhalts Linke straft ihren Chef ab

Magdeburg/Leuna - Die Misstrauenserklärung ist nur notdürftig als Frage verkleidet. Zwei schwere Wahlniederlagen habe die Linke in Sachsen-Anhalt eingefahren - warum also, fragt Vera Baryshnikow ihren Parteichef am Sonnabend beim Parteitag, warum halte er sich trotzdem für den Richtigen, um die Partei zu führen? Stefan Gebhardts Antwort fällt knapp aus. „Das müssen die Delegierten entscheiden“, sagt er, „ich mache hier ein Angebot.“ Es ist ein Angebot, das fast jeden zweiten Delegierten nicht überzeugt - das bringt die Abstimmung wenig später ans Licht. Mit nur 50,5 Prozent der Stimmen wird der an diesem Tag 48 Jahre alt gewordene Linken-Vorsitzende im Amt bestätigt. Eine Stimme weniger - und Gebhardt wäre durchgefallen.

