Zensus 2022 in Sachsen-Anhalt: Was der Staat von den Bürgern bei der Volkszählung wissen will

Hunderttausende Bürger in Sachsen-Anhalt müssen dem Staat in diesem Jahr Daten über sich und ihr Leben preisgeben. Die MZ klärt die wichtigsten Fragen.

Halle/MZ - Mit dem Zensus 2022 soll in ganz Europa geklärt werden, wie viele Menschen in den Kommunen und Ländern leben und wie ihre Lebensumstände aussehen. Dafür klingeln in Sachsen-Anhalt rund 2.700 sogenannte Erhebungsbeauftragte ab dem 16. Mai an den Türen der Bürger. Die MZ erklärt, worauf sich die Menschen einstellen müssen.