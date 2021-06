Zehn Menschen bei Verkehrsunfall bei Magdeburg verletzt

Magdeburg - Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge südlich von Magdeburg sind zehn Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Auto war am Montagnachmittag in Richtung Osterweddingen unterwegs, wie das Polizeirevier Börde mitteilte. Der Wagen habe zunächst den Spiegel eines entgegenkommenden Autos berührt, sei dann ins Schlingern gekommen und frontal mit einem Transporter zusammengestoßen. Zehn Menschen seien zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, eine Person davon sei schwer verletzt worden. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. (dpa)