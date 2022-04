übertragbare krankheiten Zeckensaison: FSME und Borreliose - Diese Region Sachsen-Anhalts gilt als Risikogebiet

In Gestrüpp und Unterholz sind Zecken oft zu finden. Durch einen Zeckenstich kann man ernsthaft erkranken. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es in diesem Jahr wieder eine Region, die besonders im Fokus ist.