Zahnbürste aus Stroh: Wie eine Merseburger Firma im großen Stil Bio-Kunststoff herstellen will

Der Unternehmer Peter Putsch stellt in Merseburg Bio-Kunststoffe her, die sich natürlich abbauen. Mit Partnern will er nun eine große Produktionsstätte errichten.

Merseburg/MZ - Peter Putsch hat eine Lieblingsgrafik: Das Liniendiagramm in Glockenform zeigt den Lebenszyklus von erfolgreichen Produkten. Es beginnt mit der Entwicklungsphase, in der die Verkäufe meist noch niedrig sind. Dann steigt die Linie in einer Wachstumsphase stark an, gefolgt von einer Marktsättigung. In der Regel führen Innovationen anderer Artikel dann zum Auslaufen des Produktes – die Linie fällt wieder stark ab. Bei der CD lässt sich dieser Zyklus beispielsweise sehr schön nachzeichnen. Der Unternehmer Peter Putsch ist sich sicher, dass er an Produkten arbeitet, denen eine steile Wachstumsphase noch bevorsteht: Bio-Kunststoffe. Seit sieben Jahren erforschen und produzieren der Merseburger Unternehmer und sein Team Kunststoffe, die nicht auf Basis von Öl, sondern aus Zucker und Pflanzenresten hergestellt werden.