Zahlreiche Veranstaltungen zum Tag der Arbeit in Sachsen-Anhalt

Zum Tag der Arbeit an diesem Sonntag erwarten die Gewerkschaften in Sachsen-Anhalt wieder Tausende Teilnehmer zu Veranstaltungen auf Straßen und Marktplätzen.

Auch in Halle (Saale) finden am 1. Mai Veranstaltungen statt.

Magdeburg/dpa - Landesweit seien am 1. Mai insgesamt 20 Veranstaltungen in 16 Orten geplant, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag in Magdeburg mit. Auf der zentralen Kundgebung in Zeitz werde DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer reden und auch an einer Diskussionsrunde zum Strukturwandel teilnehmen. Zu einer weiteren Kundgebung in Halle wird der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, erwartet.

Ein Zeichen für Frieden in der Ukraine

Wiedemeyer erklärte: «Gerade in Krisenzeiten und in Zeiten des strukturellen Wandels brauchen die Menschen Sicherheit. Gute Arbeit, nachhaltigen Wohlstand und sozialen Fortschritt gibt es nur mit einem Ausbau der Arbeitnehmerrechte und starken Gewerkschaften.» Gemeinsam solle ein Zeichen für Frieden in der Ukraine und weltweit gesetzt werden. «Die Ukrainerinnen und Ukrainer erfahren unfassbares Leid. Millionen Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, sind auf der Flucht. Sie haben unsere volle Unterstützung und Solidarität.»

Der 1. Mai steht den Angaben zufolge unter dem Motto «GeMAInsam Zukunft gestalten». In den beiden vergangenen Jahren konnten die Kundgebungen und Demonstrationen coronabedingt gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Nun sollen wieder mehr Menschen ein Zeichen für solidarisches Miteinander, Frieden und Gerechtigkeit setzen.