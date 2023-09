Gesundheit Zu selten zur Zahnversorge: Fast die Hälfte versäumt in Sachsen-Anhalt die Untersuchung

Prophylaxe ist ein wichtiger Baustein für die Zahngesundheit, doch sie wird oft vernachlässigt. Vor allem Kleinkinder sind in Sachsen-Anhalt betroffen. Was das für Folgen haben kann - und was Eltern tun können.