Wolken und Schauer ziehen über Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt müssen sich die Menschen auf viele Wolken und teils Schauer einstellen. Am Mittwochmorgen ist zunächst nur im Burgenland mit Regen zu rechnen, doch bis zum Mittag breitet sich das nasse Wetter von Süden her bis zur Altmark aus, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad und bis zu 21 Grad im Harz gibt es mäßigen Wind aus Richtung Norden. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend stark bewölkt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Wetteraussichten für Sachsen-Anhalt: Drei-Tage-Vorschau des DW

Am Donnerstag stark bewölkt. Vormittags meist niederschlagsfrei. Nachmittags von Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Unwetterpotential durch Starkregen. Temperaturanstieg auf 22 bis 24, im Harz auf 18 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag bedeckt, vor allem in der Südhälfte gebietsweise Schauer. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad. Schwachwindig.

Am Freitag viele Wolken, vorwiegend in der Südhälfte und östlich der Elbe Schauer und Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. Bei meist schwachem nördlichem Wind Maxima zwischen 22 und 24, im Harz zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und zögerlich abklingende Niederschläge. Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Am Samstag wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Bei schwachem westlichem Wind Tageshöchstwerte zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag bei wolkigem Himmel und schwachem Wind kein Niederschlag. Minima zwischen 14 und 10 Grad.