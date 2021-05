Woche beginnt sommerlich - Temperaturen um 20 Grad und kaum Regen

Magdeburg - Bei Temperaturen um die 20 Grad bleibt es in Sachsen-Anhalt bis zur Mitte der Woche meist trocken. Einzig gegen Mittag hängen am Montag einzelne Quellwolken am Himmel, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit. Diese lösen sich jedoch den Meteorologen zufolge bereits am Abend wieder auf. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22, im Harz bei bis zu 19 Grad.

Auch der Dienstag bleibe trotz einiger Schleierwolken meist trocken. Im Tagesverlauf werde die Wolkendecke zwar dichter, es bleibe jedoch bei Temperaturen bis zu 24 Grad meist trocken. Auch am Mittwoch ziehen stellenweise dichte Wolken übers Land. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad. (dpa)