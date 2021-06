Wo in Sachsen-Anhalt Starkregen und Gewitter drohen

Der Sommer bringt in den kommenden Tagen erste Gewitter mit sich.

Halle (Saale) - Endlich zeigt sich das Wetter einmal von seiner sommerlichen Seite, da kündigen sich bereits erste Gewitter in Sachsen-Anhalt an. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, sind ab Donnerstagabend örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Auch am Wochenende kann es immer wieder zu Unwettern kommen.

Am Freitag sind vor allem im Harz einzelne Gewitter mit 20 Liter Starkregen pro Quadratmeter möglich. Ab Freitagmittag rechnen die Meteorologen vor allem westlich von Elbe und Saale mit kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel. Dabei können bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde fallen.

Auch am Samstag und Sonntag sind vereinzelt Gewitter mit jeder Menge Regen möglich.

Grundsätzlich bleibt es in Sachsen-Anhalt aber sommerlich bei Temperaturen von bis zu 27 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf etwa 12 Grad. Abgesehen von Gewitterböen gibt es nur schwachen Wind. (mz)