Wo die Menschen in Sachsen-Anhalt kränker sind

Daten der Barmer zeigen, dass es um die Gesundheit in Sachsen-Anhalt nicht gut bestellt ist. Zwischen den Kreisen und Städten gibt es enorme Unterschiede. Welche Rolle Geld und Bildung spielen.

Die Übersicht zeigt, wo die Menschen in Sachsen-Anhalt kränker als anderswo sind.

Halle/MZ - - Krank, kränker, Sachsen-Anhalt. Dieser Dreiklang ist keineswegs neu. Erstmals belegen allerdings die Daten des am Mittwoch vorgestellten Barmer Morbiditäts- und Sozialatlas im Detail, wie schlecht es um die Gesundheit der Menschen im Land bestellt ist. „Die Ergebnisse sind ernüchternd“, sagte Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer. Sachsen-Anhalt habe die dritthöchste Krankheitslast in Deutschland. Schlechter schnitten nur noch Sachsen und Thüringen ab. Innerhalb des Landes sind die Einwohner der südlichen Kreise Mansfeld-Südharz sowie Burgenlandkreis am häufigsten von Erkrankungen betroffen. „Auf Grundlage dieser Daten müssen wir zwingend schauen, wie wir Sachsen-Anhalt gesünder machen können“, sagte Wiedemann.