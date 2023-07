Wissenschaft in Sachsen-Anhalt Landwirtschaft: Wie Forscher in Gatersleben mit moderner Gentechnik arbeiten

Mit moderner Gentechnik sollen Kulturpflanzen wie Gerste resistenter gegen Krankheiten und den Klimawandel gemacht werden. Was die neue Technologie leisten kann, wird aktuell am IPK in Gatersleben erforscht.