In einem privaten Streit soll der CDU-Politiker sein Ministeramt ins Spiel gebracht haben. Eine empörte Beschwerde war die Folge - jetzt griff Schulze zum Telefonhörer.

Vorfall am Silvestertag

Magdeburg/MZ - Nach Bekanntwerden eines Beschwerdebrief über ihn hat der sachsen-anhaltische Wirtschaftsminister und CDU-Chef Sven Schulze um Entschuldigung gebeten. Der 45-Jährige soll private und berufliche Interessen vermischt haben. Darüber hat sich ein früherer Hoteldirektor per Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) beschwert.