Wirtschaftsminister Schulze: Keine Knappheit bei Öl und Gas in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zur Rohstoffversorgung in Sachsen-Anhalt geäußert.

Wirtschaftsminister Sven Schulze sieht derzeit keine Versorgungsprobleme in Sachsen-Anhalt für Öl und Gas.

Magdeburg/DUR - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht trotz des russischen Krieges und der darauf folgenden Sanktionen die Versorgung mt Öl und Gas in Sachsen-Anhalt nicht gefährdet.

Schulze versicherte am Dienstag, dass die Versorgung mit Gas und Öl im Land weiterhin gewährleistet ist. Für die Rohstoffe gebe es auch nach wie vor genügend Speicherkapazitäten, sodass von einer Knappheit von Gas und Öl derzeit nicht ausgegangen werden muss.

Der Minister fand zudem bewegende Worte zur humanitären Hilfe, die aus Sachsen-Anhalt gegenüber Flüchtlingen und Hilfsbedürftigen in der Ukraine entgegengebracht wird. Schulze betonte auch, dass die Landesregierung dies unterstütze und zollte Respekt an die Menschen aus Sachsen-Anhalt, die Hilfe am ukrainischen Grenzgebiet leisten.

Auch die von der Bundesregierung gegen Russland erhobenen Sanktionen befürwortet der Wirtschaftsminister.