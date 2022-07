Wirtschaftsforscher: „Ausstrahlung der Intel-Ansiedlung eher gering“

Die Auswirkungen der geplanten Intel-Chipfabrik in Magdeburg werden laut Wirtschaftsforscher Ragnitz überschätzt. Er begründet das am Beispiel Dresden.

Magdeburg/MZ - Joachim Ragnitz ist Vize-Chef des Ifo-Instituts in Dresden und wohnt in Bitterfeld-Wolfen. Kaum ein Ökonom kennt die ostdeutsche Wirtschaft so gut wie er. Die Ansiedlung der Intel-Chipfabrik in Magdeburg ist nach seiner Einschätzung für die Landeshauptstadt ein „Glücksfall“. Er ist aber skeptisch, dass die Investition grundlegend die Wirtschaft des Landes verändern kann. Mit MZ-Redakteur Steffen Höhne sprach er über die Gründe.