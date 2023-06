Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfsberg/MZ - W er in Sangerhausen mit dem Auto losfährt und immer der Landstraße 232 folgt, landet einige Kurven und etwa 30 Minuten später in einem beschaulichen Straßendorf – oder ist in Windeseile wieder durch. Die Fahrbahn ist von Fachwerkhäusern und Bauerngehöften mit Scheunen umsäumt. Überall grünt und blüht es an diesem frühsommerlichen Tag.