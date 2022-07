Wirbel um die Rektorwahl in Halle: Entscheidung nach turbulenter Senatssitzung vertagt

Wird es mit Claudia Becker erstmals eine Frau an der Spitze der MLU geben - oder gelingt Michael Gekle ein erstaunliches Comeback? Was nach einem Tag mit intensiven Diskussionen bleibt.

Blick auf die Martin-Luther-Universtiät in Halle.

Halle/MZ - Auf diese Entwicklung hätte wohl kaum jemand im Vorfeld gewettet: Die Statistikprofessorin Claudia Becker und der noch amtierende Medizindekan Michael Gekle machen das Rennen bei der Rektorwahl an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) unter sich aus. Amtsinhaber Christian Tietje hingegen hat vorzeitig seinen Rückzug erklärt. Nach einer, so ein Insider, teils turbulenten Wahlsitzung des Senats am Mittwoch ist die endgültige Entscheidung um eine Woche verschoben worden.