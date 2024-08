Härteres Asylrecht „Wir benötigen eine neue Realpolitik“ - Justizminister Buschmann zu den Folgen des Solingen-Anschlags

Messerverbote und Abschiebungen: Im MZ-Interview erklärt Marco Buschmann, was die Ampel anders machen will. Auch zu Björn Höckes Attacken auf die Justiz in Halle hat er etwas zu sagen.