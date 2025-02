Magdeburg/Halle (Saale). - Es wird kalt in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die zweite Februarwoche sogar vor Frost, Glätte, Schnee und gefrierendem Regen.

Lesen Sie auch: Wichtige Infos: Wind, Wetter und Wartezeit - bis der Handwerker kommt

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Glättegefahr und Frost

Lesen Sie auch: Was die Dauercamper am Süßen See in Seeburg im Winter auf dem Zeltplatz schätzen

Am Dienstag selbst ziehen Wolken auf, im Tagesverlauf erwartet der DWD dann gebietsweise Schneefall oder Regen, der gefrieren kann. Der Wetterdienst warnt vor Glätte und Frost bei Temperaturen zwischen einem und drei Grad.

In der Nacht zu Mittwoch wird erneut Schneefall oder gefrierender Regen bei Tiefstwerten von bis zu minus vier Grad prognostiziert. Am Mittwoch wird im Harz Schnee erwartet. In den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts rechnen die Experten mit Regen oder Schneeregen.

Die Temperaturen steigen auf bis zu vier Grad an. In der Nacht zu Donnerstag schneit es laut der Vorhersage zwischen der Altmark und der Börde erneut. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus vier Grad ab.

Schneefall und gefrierender Regen zur Wochenmitte in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und teils nebelig, bei Höchstwerten zwischen minus zwei und vier Grad. Es droht erneut Schneeregen oder Schneefall, besonders im Harz. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad ab.

Am Freitag selbst wird erneut Schneefall erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und drei Grad. In der Nacht zu Samstag klart es von Norden her auf. Im Süden Sachsen-Anhalts bleibt es dann vorerst bedeckt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus sieben Grad ab.