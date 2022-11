Wintereinbruch hat in Sachsen-Anhalt nur für wenig Unfälle gesorgt

In Sachsen-Anhalt sind am vergangenen Wochenende laut Polizei nur wenig witterungsbedingte Verkehrsunfälle verzeichnet worden.

Halle/MZ - Der Verkehr in Sachsen-Anhalt ist weitestgehend gut durch den plötzlichen Wintereinbruch gerollt. Laut Polizei sind am vergangenen Wochenende nur wenig Verkehrsunfälle wegen Glätte verzeichnet worden.

Einer der wenigen größeren Glätteunfälle hat sich im Gebiet der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau ereignet. In Dessau war es zu einem größeren Unfall an der Ecke Friedrich-Schneider-Straße und Goethestraße gekommen. Der PKW-Fahrer hatte wegen der Glätte die Kontrolle über den Wagen verloren und rutsche in drei geparkte Autos. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Über weitere witterungsbedingte Unfälle in der Mitte des Landes ist nicht berichtet worden.

Im Süden des Landes verzeichnete die Polizeiinspektion Halle nur ein leicht erhöhtes Aufkommen der witterungsbedingten Verkehrsunfälle. Diese ereigneten sich am Freitagabend und am Montag in den Morgenstunden im Saale- und Burgenlandkreis. Am Samstag und Sonntag gab es hingegen keine Auffälligkeiten, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Im Norden des Landes hat die Polizeiinspektion Magdeburg hingegen kein erhöhtes Aufkommen von witterungsbedingten Verkehrsunfällen feststellen können.