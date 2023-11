Am Wochenende könnte es zum ersten Mal in dieser Saison in Sachsen-Anhalt winterlich werden. Dunkle Wolken und Minusgrade könnten bis ins Tiefland hinein für den ersten Schnee sorgen. Vor allem im Harz könnte es ordentlich schneien.

Am Freitag ist im Harz der erste Schnee gefallen. Am Samstag sind weitere Flocken angekündigt.

Halle (Saale)/DUR – Am Wochenende soll es in Sachsen-Anhalt winterlich werden. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten am Freitag und am Samstag den ersten Schnee der Saison. Davor dürfte vor allem der Harz profitieren.

Bereits am Freitag sind bis zu 5 Zentimeter Neuschnee möglich. Am Samstag könnte noch einmal die gleiche Menge hinzukommen. Der Sonntag bleibt dann weitgehend niederschlagsfrei, erst in der Nacht zu Montag sind noch einmal ein paar Flocken möglich.

Schnee im Harz - wird es auch im Tiefland weiß?

Ob es der Schnee auch in tiefere Lagen schafft, ist noch unklar. Am Freitag liegt die Schneefallgrenze bei etwa 400 Metern. Bei Höchstwerten von 2 Grad ist am Sontag auch in tieferen Lagen Schnee möglich. Wahrscheinlich fällt der Niederschlag dann aber als Regen oder Graupel.

Wer am Wochenende die erste dünne Schneedecke für einen Harz-Ausflug nutzen will, der sollte neben Winterreifen auch Geduld haben. Der Brocken ist derzeit kein empfohlenes Reiseziel: Noch bis zum Samstagmorgen gilt eine Amtliche Wetterwarnung vor Sturmböen.