Wieder Leben im Haus: Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt für Klassenfahrten sehr gefragt

Nach dem Einbruch durch Corona haben sich die Buchungszahlen spürbar erholt. Nun droht jedoch die nächste Krise. Wie sich die Einrichtungen wappnen und was Gäste dort erwartet.

In die Jugendherberge Halle in der Großen Steinstraße ist nach Corona wieder Leben eingekehrt, berichten Mathias Große und Mara Häder vom Leitungsteam.

Für so manche, die schon lange nicht mehr in einer Jugendherberge zu Gast waren, ist der Aufenthalt durchaus eine Überraschung. „Ich wusste gar nicht, dass das hier wie ein kleines Hotel ist“, schreibt ein Mann in den Google-Rezensionen, wo heutzutage die Internetgemeinde ihr öffentliches Urteil über Komfort, Service und Verköstigung fällt.