Zukunftswerkstatt der Leopoldina Wie wollen wir leben? 29 Junge Visionäre entwerfen in Halle den Landkreis 2070

Wie könnte der ideale Landkreis im Jahr 2070 aussehen? In der Zukunftswerkstatt der Leopoldina haben 29 junge Erwachsene Ideen für ein nachhaltiges Leben auf begrenztem Land entwickelt – von ökologischer Landwirtschaft über generationenübergreifende Wohnprojekte bis hin zur Entsiegelung von Flächen. In einer Graphic Novel präsentieren sie ihre Vision einer lebenswerteren Zukunft.