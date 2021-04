Wie Wirtschaftsminister Willingmann Platz für neue Jobs schaffen will

Gewerbegebiete haben für große Ansiedlungen nur noch wenig freie Flächen. Wie Wirtschaftsminister Armin Willingmann Abhilfe schaffen will.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt kann investitionswilligen Unternehmen für große Ansiedlungen kaum noch geeignete Flächen anbieten. In den vergangenen Jahren hätten mehrere Firmen im Land neue Standorte aufgebaut, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Die Folge: „Bei Flächen von mehr als 30 oder 50 Hektar haben wir jetzt einen Mangel.“

Derzeit müsse das Land noch keine Firmen abweisen, sagte der Minister. Etwa in Dessau-Roßlau, Halberstadt (Landkreis Harz) oder Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) könne man noch Flächen mit Anbindung an Industriestandorte anbieten - im Chemiedreieck hingegen kaum noch. Das Land müsse daher handeln.

Willingmann schlägt vor, eine neue Landesgesellschaft zu gründen, die gemeinsam mit den Kommunen nach geeigneten Flächen suchen soll. Gleichzeitig solle sie erster Ansprechpartner für Investoren sein. „Wir müssen jetzt handeln. Wenn wir den ersten Investor heimschicken müssen, ist es zu spät.“

„Platz für Pläne“ - aber wo?

Bislang ist die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) dafür zuständig, Unternehmen in das Land zu locken. In Sachsen-Anhalt sei „Platz für große Pläne“, verspricht das von Thomas Einsfelder geleitete landeseigene Unternehmen im Internet. „Hier wird alles möglich gemacht – schmieden und verwirklichen Unternehmen und Personen große Pläne gleichermaßen.“ Willingmanns Vorschlag läuft darauf hinaus, die Vermittlung von Industrieflächen aus der IMG herauszulösen und einer eigenständigen Gesellschaft zu übertragen.

Geeignete Standorte für neue Ansiedlungen sieht Minister Willingmann vor allem im Umfeld bestehender Industrie und entlang der Autobahnen. „Unternehmen siedeln sich bevorzugt um einen bestehenden Kern an, etwa in Leuna. Wenn dort ,grüner Wasserstoff’ erzeugt wird, werden sich noch andere Unternehmen dort ansiedeln wollen.“ Allerdings: Der aktuell gültige Landesentwicklungsplan sieht als „Vorrangstandorte“ für neue Industrieansiedlungen sechs andere Orte vor. Dazu zählen die Industriegebiete Halle an der A 14, Sülzetal bei Magdeburg, aber auch Könnern, Sangerhausen, Stendal-Borstel und Weißenfels. Nötig sei eine Revision dieses Plans, sagte Willingmann.

Teure Erschließung neuer Gewerbegebiete

Dass in Sachsen-Anhalt große Flächen für Industrie knapp werden, liegt auch daran, dass sich die Erschließung der Gebiete aus Sicht vieler Kommunen nicht lohnt. Die Kommunalpolitiker müssen geeignete Grundstücke ankaufen, Erschließungsstraßen bauen, Leitungen verlegen und Planungskosten tragen. Dass anschließend die Gewerbesteuern sprudeln, ist aber nicht sicher: Hat das Unternehmen seinen Hauptsitz anderswo, geht der Produktionsstandort leer aus.

Beispiel Sülzetal (Landkreis Börde): Im gewaltigen Gewerbegebiet an der A 14 entstehen immer neue Hallen, fast 10.000?Menschen haben dort Arbeit gefunden. Von mehr als der Hälfte der angelockten Unternehmen erhält die Gemeinde jedoch keine Gewerbesteuer. „Ich habe ein großes Problem damit, wenn Sülzetal zwar ein riesiges Gewerbegebiet hat, aber keinen ausgeglichenen Haushalt“, klagte Bürgermeister Jörg Methner (SPD) jüngst in der Volksstimme. Hinzu kämen Schäden durch den Lieferverkehr: Jährlich 200.000 Euro müsse die Gemeinde an Reparaturkosten aufbringen, weil Lastwagen immer wieder Verkehrsschilder umführen.

Ärger über fehlende Steuern

Dass Kommunen leer ausgehen, weil die Steuern an einem entfernten Unternehmenssitz gezahlt werden, ist der Landesregierung seit langem ein Ärgernis. Ministerpräsident Reiner Haseloff?(CDU) hat mehrfach eine Reform gefordert. Auch Wirtschaftsminister Willingmann nannte die Kritik der Kommunen „berechtigt“. Eine Änderung sei allerdings nur durch ein Bundesgesetz möglich.

In Sachsen-Anhalt haben sich zuletzt mehrfach große Unternehmen angesiedelt. 2019 hatte das chinesisch-US-amerikanische Unternehmen Farasis verkündet, dass es in Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) Batterien für Elektroautos produzieren will. 600 Millionen Euro sollen dafür investiert werden.

Der finnische Konzern UPM gab im Oktober 2020 den Startschuss für den Bau einer Bioraffinerie in Leuna. Von 2022 an sollen im dortigen Chemiepark aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz Biochemikalien gewonnen werden. Investiert werden rund 550 Millionen Euro. Auf 45 Hektar hat der Wellpappenhersteller Progroup in Sandersdorf-Brehna für rund 500 Millionen Euro die nach Unternehmensangaben modernste Papierfabrik der Welt errichtet. (mz/Hagen Eichler)