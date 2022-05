Wie wirken Luftfilter in Klassenräumen? Was Magdeburger Forscher herausgefunden haben

Magdeburg/MZ - Mit einem Zischen entweicht Nebel aus dem kleinen Gerät. In Sekundenschnelle ist das Klassenzimmer der 1 b in diffuses Licht getaucht, die niedrigen Tische und Stühlchen verschwinden hinter den Schwaden. „Das ist absolut ungefährlich, genau wie die Nebelmaschine in der Disko“, beruhigt Frank Beyrau. Der 49-Jährige plant allerdings keine Party zum Ferienstart, sondern ein wissenschaftliches Experiment.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<